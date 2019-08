🔥 Apple iPhone X Argent 64 Go à prix cassé chez Cdiscount

L'iPhone X d'Apple en promotion

Un appareil sans pépin

En effet, l'bénéficie actuellement d'une promotion fort appréciable sur Cdiscount puisque son prix passe de 1100 euros à seulement 809,99 euros, soit une économie de 290 euros. Le smartphone haut de gamme peut être livré chez vous dès le lendemain si vous le commandez dans la matinée. Vous pouvez payer cet article en plusieurs fois en versant quelques frais supplémentaires d'un montant qui reste heureusement tout à fait raisonnable.L'iPhone X est un superbe appareil qui bénéficie d'un écran OLED dequi offre une incroyable résolution de. Il atteint une luminosité maximale de 625 cd/m² et la densité de ses pixels monte à 458 ppi. L'écran affiche un excellent rapport de contraste de 1000000:1 et possède un revêtement antireflet qui empêche les traces disgracieuses de s'installer. Avec une telle qualité d'écran, l'iPhone X a tout ce qu'il faut pour séduire les consommateurs les plus exigeants.Le luxueux mobile embarque un processeuret une architecture de 64 bits. L'iPhone tourne sous iOS 11 et offre une capacité de. La batterie dispose d'excellentes performances, avec une autonomie de plus de 20 heures en conversation téléphonique, 60 heures pour une lecture audio sans fil. L'appareil se charge très rapidement grâce à la technologie de chargement accéléré que propose la marque à la pomme.Rayon photo, l'iPhone dispose d'une double caméra arrière. Chacune fait. La caméra avant n'est pas en reste puisqu'elle offre elle aussi deux capteurs qui vous permettront de réussir vos selfies mieux que personne. Le smartphone propose toute une panoplie de modes différents qui s'adapteront au contexte de prise et à vos envies du moment.Pour découvrir toutes les fonctionnalités de ce superbe iet bénéficier d'un tout petit prix, rendez-vous dès maintenant sur le site de Cdiscount.