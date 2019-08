🔥 -15% sur la calculatrice Texas Instrument TI-83 Premium CE Python pour la rentrée

Vive les soustractions !

Pour les scientifiques

Cette bonne affaire est proposée par Cdiscount . Comme à son habitude, le site bordelais met à votre disposition la livraison gratuite ainsi que le paiement en quatre fois. Si le prix affiché est bien de 84,99€, nous avons un petit code sous la main pour le faire chuter aux 72€ promis. Vous devrez l'utiliser au moment de la validation de votre commande pour activer la réduction de -15%. Sans plus attendre, voici les caractères à taper :. Si vous êtes client Cdiscount à Volonté, la livraison sera effectuée en un jour ouvré gratuitement.Laest faite pour le lycée ainsi que les études supérieures. Elle possède un écran couleur haute résolution d'une définition de 320 x 240 pixels. Une pile Lithium-ion est nécessaire pour la faire fonctionner (une pile rechargeable est déjà incluse). Toujours au sujet de ses caractéristiques, elle est équipée d'une mémoire flash ROM de 3 Mo et de 154 ko de RAM. Le port USB vous permettra de la connecter à un ordinateur via le câble fourni dans l'emballage. Bref, il s'agit presque d'un petit ordinateur.Vous pourrez saisir intuitivement ce que vous voudrez via l'éditeur mathématique et les systèmes d'équations compris. De plus, les fonctionnalités de la calculette pourront évoluer grâce à des mises à jour gratuites et régulières de l'OS. Enfin, cerise sur le gâteau, un mode examen a également été intégré dans ce modèle.Cetteest vraiment parfaite pour les étudiants qui seront plongés dans les mathématiques et les sciences à la rentrée prochaine. Ce modèle évoluera durant l'année afin d'offrir toujours plus de possibilités à son utilisateur. Bien entendu, nous la conseillons avant tout pour les études supérieures car les plus jeunes risquent bien de ne pas trouver les fonctionnalités embarquées très utiles ou accessibles.