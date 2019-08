🔥 Bon plan Cdiscount : Pc portable Dell G3 17" à 899€ au lieu de 1099€

PC portable Dell G3 : un bon PC pour le bureau

Un PC portable polyvalent avant tout

Comme pour la rentrée des classes, la reprise du travail est un moment particulier que l'on aime appréhender sereinement. Et pour entamer cette reprise du bon pied, mieux vaut être bien préparé et s'armer d'un bon équipement.Leest peut être l'outil de travail que vous cherchiez, portable certes, mais aussi robuste et confortable, grâce à son grand écran de 17 pouces. Celui-ci affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels en Full HD et bénéficie du rétroéclairage par LED et de la technologie anti-éblouissement qui protège vos yeux. Il embarque un processeur Intel Core i5 de 8ème génération à 2.3 GHz ainsi qu'un processeur graphique NVIDIA GeForce GTX 1060.Le PC portable de Dell est un appareil polyvalent qui s'adapte à toutes les utilisations. S'il est idéal pour travailler, le PC portable G3 de Dell est aussi un support tout à fait adéquat pour regarder tous vos films et séries préférées. Son angle de vision à l'horizontal atteint les 80° environ, tout comme son angle vertical. Vous pourrez donc regarder tranquillement un film à plusieurs sans rien perdre de l'histoire.Avec ses 8 Go de RAM le PC a une belle énergie que vient compléter les 128 Go de stockage en SSD. C'est aussi un ordinateur performant qui supportera bien vos envies de gamer. Le PC portable tourne sous Windows 10 Advanced 64-bit Edition et est garanti pendant 2 ans.Un ordinateur puissant qui bénéficie en ce moment de presque 200 euros de réduction.