🔥 Bon plan Rakuten : Xiaomi Mi 9 64 Go à 369,39€ + 116,82€ SP au lieu de 499€

Il a presque tout bon !

C'est donc Rakuten qui s'occupe de cette réduction pour vous. Le smartphone est vendu à 389,39€ mais le prix chute à 269,39€ via le code :. De plus le site marchand vous offre 30% de la valeur de produit, soit 116,82€ en bon d'achat valable sur vos prochains achats si vous disposez d'un compte Club R. Si ce n'est pas le cas n'hésitez plus, l'inscription est gratuite, se fait en quelques secondes et vous offre différents avantages sur Rakuten.Ainsi, leest équipé d'un écran Super Amoled 6.39 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 855 accompagné par 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go. Les performances sont donc très satisfaisantes et le smartphone conservera toute sa fluidité aussi bien en jeu que lors de la navigation sur son interface. À ce prix, il est difficile de trouver mieux à l'heure actuelle.Continuons sur les spécificités techniques de cet exemplaire en évoquant la partie photo. À l'arrière, un triple capteur 48 mégapixels + 12 mégapixels + 16 mégapixels répond présent. Il permet de capturer des vidéos en 4K. À l'avant, c'est un capteur 20 mégapixels qui vous épaulera pour prendre des selfies. Concernant la batterie de 3300 mAh, elle peut tenir deux journées complètes pour un usage standard du. La charge prendra une toute petite heure. Sur la partie sonore, le mobile du constructeur chinois tient également la route.Bref, leest un très bon smartphone pour les budgets moyens. Son rapport qualité / prix est très avenant. Doté d'un écran de qualité, d'une autonomie importante, de performances à la hauteur et de finitions exemplaires, ce mobile a tout pour plaire. Une bonne affaire à ne pas rater !