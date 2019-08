🔥 Soldes Cdiscount : Xiaomi Mi Box S 4K à 55,99€ au lieu de 69,99

Xiaomi Mi Box 4S: le rapport qualité-prix mis à l'honneur

Un produit devenu indispensable

Un téléviseur intelligent, ça facilite le divertissement, mais pas sans un investissement. Mais Xiaomi, le spécialiste chinois de la domotique, a décidé de transformer ce luxe en une nécessité! Plus besoin de se ruiner avec la Mi Box S 4k sortie en fin 2018 qui permet de connecter la TV à internet sans compromettre la qualité. Lasupporte l'image en 4k (Ultra HD). La box multimédia sert en effet de passerelle vers les plateformes de streaming et de jeux vidéos. On peut aussi grâce à elle naviguer sur Youtube, Deezer, Spotify et autres plateformes de musique. Le système d'exploitation Android 8.1 fournit des performances rapides et est fluide d'utilisation. Un port USB-A permet l'ajout d'accessoires (manettes de jeu etc...). On peut aussi y dupliquer n'importe quel écran, y compris smartphones et tablettes. Pour un prix qui reste très abordable, la Mi Box S ouvre des portes vers un monde de possibilités nouvelles pour l'utilisation de votre téléviseur.Les box TV restent un élément indispensable de la technologie en 2019. Elles permettent l'accès à internet et ainsi d'exploiter en profondeur le potentiel de la TV. Surfer sur Netflix devient un incontournable avec la box XIAOMI à seulement 55,99€. La Mi Box S supporte aussi la commande vocale et les 8Go permettent d'installer plusieurs applications. L'installation ultra simple vous permettra d'explorer rapidement le nouveau champ des possibles qu'offrent les box TV. En bref, c'est un bon plan à ne pas manquer.Produit à retrouver sur Cdiscount au plus vite!