🔥 Bon plan : carte Micro SD Samsung Evo+ 128 Go à 17,99€

Idéale pour étendre la capacité de stockage de votre smartphone ou de votre tablette !

Les performances de la carte Micro SD Samsung Evo+ 128 Go

C'est donc la plateformequi propose à ses membres cette carte micro SD pour stocker n'importe quelle quantité de données. Elle embarque en effet un espace de stockage de 128 Go. Vous aurez donc assez de place pour y déposer vos photos, documents et vidéos. Elle fonctionne parfaitement sur un smartphone ou une tablette.La Samsung Evo+ peut atteindre une vitesse de lecture de 100 Mo/s et une vitesse d'écriture de 90 Mo/s. Cette carte Micro SD, qui est compatible à la classe de vitesse UHS 3 (U3) et à la catégorie 10, est idéale pour l'enregistrement et le visionnage vidéo en 4K UHD.Enfin, la carte SD est étanche et résistante aux champs magnétiques, aux rayons X, et aux températures extrêmes.Sachez que ce produit est commercialisé par un vendeur partenaire de Cdiscount. Ainsi, comptez entre 7 et 9 jours avant de recevoir votre commande. Les frais de port sont offerts pour les membres Cdiscount à volonté (ou CDAV). Sinon, il faut ajouter 3,99 euros pour un retrait en point relais.