🔥 Bon Plan : smartphone Xiaomi Mi 9T à 299€ au lieu de 349€

La nouveauté déjà en promo

À lire aussi : Test Xiaomi Mi 9T : impressionnant en tout point

Un milieu de gamme qui vise haut !

Smartphones : les meilleurs téléphones mobiles Curiosité ou gadgets, popularisés avec l'iPhone en 2007 suivi par les rivaux Android, les smartphones ont envahi notre quotidien avec leurs fonctionnalités toujours plus évoluées et nombreuses. De nombreux modèles existent aujourd'hui à tous les prix et pour différents usages en fonction de leur taille d'écran, de leurs performances et caractéristiques, tendant vers la polyvalence absolue.

Notre comparatif des meilleurs smartphones

Ainsi, c'est le site bordelais Cdiscount qui est à l'origine de ce bon plan très alléchant. Passons à la fiche technique de ce Xiaomi Mi 9T qui embarque un écran AMOLED 6,39 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 730, de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go. Notez qu'il n'est pas possible d'étendre le stockage via une carte microSD.Concernant l'appareil photo arrière, nous retrouvons un triple capteur 48 mégapixels + 13 mégapixels grand-angle + 8 mégapixels téléobjectif. À l'avant, nous avons droit à une caméra pop-up 20 mégapixels. Un capteur d'empreintes digitales est positionné sous l'écran. Enfin, la batterie 4000 mAh est compatible avec la recharge rapide à 18 W. L'autonomie est d'environ deux jours complets.Bref, leest un smartphone aux performances plus qu'honorables pour du milieu de gamme, avec un écran de qualité et une autonomie très généreuse. Vous pouvez lire notre test à cet adresse . Cdiscount propose le paiement en quatre fois, soit 76,70€ au moment de l'achat puis 76€ par mensualité.Plus deClubic :