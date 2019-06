🔥 Bon plan : OnePlus 6T 8 + 128 Go à 373€ au lieu de 450€

Quand OnePlus touche l'excellence

À lire aussi : Comparatif 2019 : quel est le meilleur smartphone ?

OnePlus 6T : un très bon élève !

Cette fois, nous retrouvons Cdiscount à la barre de cette bonne affaire. Passons à présent aux caractéristiques de cequi possède un écran Amoled 6.4 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur de la bête, nous retrouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 845 avec 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.Un smartphone qui affiche des performances de haute volée et qui, malgré la sortie du OnePlus 7T, reste un excellent produit ayant clairement sa place parmi les appareils haut de gamme.Dans les autres domaines, len'est pas en reste avec son capteur 16 mégapixels + 20 mégapixels à l'arrière et un autre de 16 mégapixels à l'avant pour vos selfies. Vous pourrez donc capturer des vidéos en 4K. Pour ce qui est de la batterie 3700 mAh, elle tiendra sans mal pendant deux jours. La charge rapide est de la partie puisque vous pourrez recharger totalement le smartphone en à peine une heure.Ainsi, lebrille dans tous les domaines et s'impose comme une référence avec son écran parfaitement calibré, sa partie photo impeccable, son autonomie irréprochable ou encore sa construction globale de qualité. Le paiement en quatre fois est d'actualité chez Cdiscount et vous reviendra à 106,13€ au moment de l'achat, puis 106€ par mois.Plus deClubic :