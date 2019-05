🔥 Précommandez la PS4 Steel Black Edition Limitée Days of Play à 349,99€ !

PlayStation en fête !

La perle rare

Aux manœuvres de ce bon plan, nous retrouvons le site bordelais Cdiscount . Dans le pack, vous trouverez bien évidemment la console édition limitéespécialement conçue pour les Days of Play. Il s'agit d'une célébration organisée par Sony du 7 au 17 juin 2019 durant laquelle des jeux, des périphériques ainsi que des abonnements PS4 sont en promotion. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien cette console.Elle embarque un disque dur 1 To et une Dualshock 4 est également de la partie. Sur la façade avant de la machine, les logos iconiques de la marque PlayStation ont été ajoutés. La manette arbore aussi ce magnifique coloris Steel Black. Bref, une précommande à ne pas rater car les stocks sont très limités. Il s'agira sans doute de votre seule chance de l'obtenir.Cdiscount vous permet de payer en quatre fois, soit 89,50€ par mensualité.