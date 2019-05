⚡ Notre sélection Cdiscount d'écrans PC gaming à ne pas rater

Jouer confortablement

Découvrez nos 5 écrans PC gaming en promo

Ainsi, c'est Cdiscount qui nous sert de fournisseur pour cette belle liste de produits soldés. Nous avons fait en sorte de regrouper des modèles pour tous les budgets et avec des tailles différentes. Nous sommes allés piocher chez plusieurs marques afin de dénicher ces écrans. Vous trouverez donc du Acer, Samsung et Viewsonic. Comme le titre de cet article l'indique, il s'agit avant tout de produits conçus pour les gamers même si tout le monde peut les utiliser pour d'autres tâches.Comme d'habitude, Cdiscount propose le paiement en quatre fois sur tous les écrans qui vont suivre. Vous aurez ainsi plus de flexibilité si vous prenez un modèle onéreux. Nous vous recommandons de bien lire les pages de chaque produit afin d'en apprendre plus au sujet des modalités de livraison. Bref, il est temps de passer aux choses sérieuses.Nous allons vous proposer un rapide descriptif pour chaque article. Pour commencer, c'est l'qui se présente à nous. Il possède une diagonale de 24 pouces ainsi qu'un temps de réponse de 1 ms et une résolution native en 1920 x 1080 pixels à 144 Hz.Ensuite, nous partons vers l'. Il fait une taille de 27 pouces et affiche une résolution Full HD à 144 Hz. De son côté, le temps de réponse est toujours de 1 ms, ce qui est idéal pour le gaming.Poursuivons notre chemin avec l'. Sa diagonale est de 24 pouces et nous retrouvons les mêmes caractéristiques que chez les modèles précédents avec la Full HD, 144 Hz et 1 ms de temps de réponse.Repassons chez. Il s'agit du plus grand exemplaire de cette sélection avec sa diagonale de 32 pouces en 1920 x 1080 pixels à 75 Hz. Le temps de réponse est cette fois de 3 ms.Enfin, nous clôturons cet article avec l'. Il fait une taille de 24 pouces et la résolution est en 1080p à 60 Hz. Le temps de réponse de ce modèle atteint 4 ms.Maintenant que vous savez tout, c'est à vous de vous décider.