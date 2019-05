🔥 Notre sélection des meilleures enceintes nomades en promo pour cet été

Enceintes Bluetooth : 7 promos incontournables chez Cdiscount et Amazon pour bien préparer l'été

Les meilleures enceintes nomades Les enceintes bluetooth nomades sont souvent associés à des journées à la plage, à des soirées au coin du feu ou à de longs week-ends dans les bois. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne pourront pas tenir leurs promesses pour animer vos soirées à la maison.

Notre comparatif des meilleures enceintes bluetooth portables

Lessubissent un gros boom depuis des années. Il faut dire qu'elles cumulent beaucoup d'avantages. Non contentes d'être sans fil - merci le Bluetooth - et relativement légères, elles sont maintenant dotées d'un son de qualité, ce qui n'était pas forcément le cas à leurs débuts. L'autonomie fait aussi des grands bonds à chaque génération. Plus besoin d'emporter la batterie externe à la plage, la musique dure maintenant toute la journée !Nous avons donc fouillé les rayons virtuels de deux e-commerces bien connus et réputés pour leur qualité : Amazon et Cdiscount . Pour tout avouer, nous n'y sommes pas allés avec le dos de la cuillère, puisque nous avons sélectionné pas moins de. Les économies n'attendent plus que vous !Quel que soit votre budget, nous avons l'enceinte nomade qu'il vous faut et la promotion qui va avec. Parmi les sept modèles sélectionnés dans cet article, vous trouverez de tout. Des enceintes conçues pour une endurance maximales, d'autres pour une qualité sonore au top ou encore pour un encombrement très réduit. Une seule chose les lie : elles sont toutes affichées à prix cassé pour une période limitée.Nous commençons d'ailleurs cette sélection thématique avec deux enceintes Bluetooth qui nous viennent de chez JBL. Lade première génération, taillée pour la mobilité, ne vous coûtera queau lieu de 29.99€. Ce modèle a marqué son époque, démontrant avec brio qu'il est possible d'avoir un son de qualité malgré un très faible encombrement.Pour les personnes qui cherchent un modèle plus haut de gamme, nous avons l'enceinte Bluetooth. Résistante à l'eau, elle offre une belle puissance de 2 x 8W et une autonomie de 12h. C'est l'alliée idéale pour la piscine. Sachant qu'elle passe àau lieu de 139.99€, nous ne pouvons que vous recommander de saisir cette offre au plus vite. Notez que vous pouvez bénéficier de cette promotion chez Amazon et Cdiscount.On passe maintenant du côté de chez Sony avec la sobrement nommée. Tout comme la JBL Go, cette petite enceinte nomade vise un encombrement minimal. Affichée àseulement, elle dispose d'une autonomie impressionnante de 16h. Cette petite enceinte Bluetooth est de plus étanche avec une certification IPX5. Vous pouvez donc l'emporter à la plage sans craindre une noyade accidentelle.Voyons maintenant le milieu de gamme avec une enceinte nomade bien connue, lade chez Ultimate Ears. Offrant un très beau son à 360°, la Wonderboom a de gros atouts avec un prix pour le moins attractif :au lieu de 99.99€. Etanche, élégante et facilement transportable, elle peut vous fournir jusqu'à 10h de bon son. Vous pouvez aussi la coupler à une autre enceinte Wonderboom afin d'obtenir un son stéréo encore plus puissant.On continue notre sélection de bons plans avec l'enceinte nomade. Tout comme la JBL Flip 4, elle adopte un look cylindrique pour un son toujours plus performant. Diffusée à 360°, votre musique vous suivra partout grâce à une autonomie de 15h. Et quand on dit partout, c'est vraiment partout. En effet, l'enceinte UE Boom 2 est étanche IPX7 et résistante aux chocs. Vous pourrez donc l'emporter sans soucis pour animer vos randonnées, tout ça pour la somme deNous arrivons maintenant dans le haut de gamme des enceintes Bluetooth. Marshall, spécialiste de l'audio, nous gratifie de sa magnifiqueau look totalement vintage. Cette enceinte sans-fil produit le son le plus puissant de notre sélection avec une puissance de sortie de 41W. Avec ça, vous pourrez animer n'importe quelle soirée entre amis. Notez toutefois que ce modèle n'est pas équipé d'une batterie et s'alimente uniquement via le secteur. Mais pour, vous faites clairement une affaire qui donnera un look unique à votre intérieur.Nous terminons maintenant cette sélection avec une enceinte de marque Braven, la. Si son look ne paie pas de mine, la qualité est toutefois au rendez-vous pour la partie sonore grâce à la technologie SRS WOW HD. Surtout que l'engin peut tenir jusqu'à 18h sur sa batterie. Une réduction des sons permet même des appels mains-libres de qualité. Cette enceinte nomade est affichée àsur Cdiscount, ce qui en fait le meilleur prix du web à l'heure actuelle. Pour en profiter, il faut utiliser le code promo AFFAIRE50 lors du passage dans le panier.Voici qui clôt cette sélection créée par notre équipe Clubic Bons Plans. Vous devriez maintenant trouver de quoi animer vos sorties plage et piscine en prévision des jours chauds de l'été !