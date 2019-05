🔥 Bon plan : Xiaomi redmi note 5 or 32 Go à 159,99€ au lieu de 199,90 €

Toujours sur une bonne note

Un rapport qualité / prix au top !

Ce modèle avec sa magnifique robe dorée est commercialisé par Cdiscount . Pour ce qui est de ses caractéristiques techniques, il arbore un écran d'une diagonale de 5,99 pouces dont la définition atteint 2160 x 1080 pixels. Un processeur Qualcomm Snapdragon 636 à 1,8 GHz est embarqué à bord tout comme 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Vous aurez donc droit à un écran très bien calibré et à des performances correctes.Autre bonne nouvelle, vous pourrez réaliser de superbes photos de jour grâce au capteur 12 mégapixels positionné à l'arrière du téléphone. À l'avant, vous trouverez un capteur 5 mégapixels pour prendre des selfies. La batterie 4000 mAh est aussi un véritable point fort dupuisqu'elle peut tenir facilement trois jours pour un usage standard du smartphone.Cdiscount propose bien évidemment de payer en quatre fois, soit 40,92€ au moment du passage en caisse et 40,91€ par échéance.