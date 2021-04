Samsung Galaxy Tab A 2019 (8") : la célèbre tablette Samsung encore moins chère !

Place aux caractéristiques techniques de la tablette. La Samsung Galaxy Tab A est pourvue d'un écran LCD de 8 pouces avec une définition atteignant 1280 x 800 pixels. À l'intérieur, un processeur Exynos 7904 répond présent, avec une mémoire vive de 2 Go et 32 Go d'espace de stockage. Une carte microSD permet d'étendre l'espace libre jusqu'à 512 Go. Ce modèle est avant tout destiné à la navigation sur internet et sur des applications. Vous pourrez jouer à quelques jeux en 2D mais les plus gourmands ne fonctionneront tout simplement pas.