Le Samsung Galaxy Note 10 à un prix digne des soldes chez Cdiscount

Le Galaxy Note 10 est le fleuron de la gamme de smartphones développée par Samsung. Ce terminal propose rien de moins que le meilleur de la technologie et du design et cela commence par son écran AMOLED gigantesque de 6,3 pouces avec une définition de 3040 x 1440 pixels . Il recouvre l'intégralité de la face avant grâce à des bordures presque invisibles à l'oeil nu. L'appareil tient solidement en main, même si une utilisation à deux mains est fortement recommandée.

On passe rapidement sur la fiche technique, avec un processeur ultra puissant, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (extensibles jusqu'à 1 To par micro SD) pour se concentrer sur l'atout de ce smartphone : son style S-Pen. Loin d'être un simple gadget, il permet d'augmenter l'utilisation du téléphone en vous permettant de prendre des notes rapidement sans même déverrouiller le Note 10 ou alors de déclencher l'appareil photo à distance pour que vous soyez vous aussi sur la photo avec vos amis.

Smartphone pensé pour le milieu professionnel, le Galaxy Note 10 est également l'un des meilleurs photophones du marché avec un triple capteur incluant grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif. De jour comme de nuit, les clichés sont naturels, les couleurs vibrantes et Samsung offre un maximum de modes et d'effets pour laisser libre court à sa créativité.