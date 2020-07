Bon plan Samsung : la tablette tactile Galaxy Tab A 10,1" à moins de 190€

C'est l'e-commerçant bordelais Cdiscount qui s'occupe de cette petite remise. Pour les modalités, il est important de savoir que la livraison sera effectuée gratuitement à domicile et que le paiement en quatre fois est de la partie. Si vous choisissez cette option, vous devrez débourser 47,86€ au moment de l'achat puis 47,84€ par échéance. La garantie est valable pendant deux ans et une seconde garantie casse + vol est accessible à 25,99€ pour un an et 34,99€ pour deux ans.

La Samsung Galaxy Tab A arbore toujours son bel écran 10,1 pouces avec sa définition en 1920 x 1200 pixels. Malgré le prix peu élevé de ce modèle, les performances sont plutôt correctes grâce au processeur Exynos 7904 épaulé par 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go via microSD). C'est largement suffisant pour lancer plusieurs applications en même temps et apprécier quelques jeux vidéo peu gourmands en ressources.