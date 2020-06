La tablette tactile Huawei T5 plus abordable que jamais !

C'est toujours l'e-commerçant bordelais Cdiscount qui nous fait plaisir avec cette nouvelle remise. Pour les modalités, sachez que la livraison standard à domicile est gratuite pour tout le monde. Les adhérents à Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€ la première année) pourront recevoir leur commande chez eux sous un jour ouvré. Pour préserver votre budget du mois de juin, vous pouvez même sélectionner le paiement en quatre fois. Vous devrez alors débourser 35,61€ au moment de l'achat puis 35,58€ par mensualité. La garantie mise à votre disposition est valable pendant deux ans.

La tablette Huawei MediaPad T5 arbore un écran somptueux avec une diagonale de 10,1 pouces et une définition de 1920 x 1200 pixels. Le rendu sera toujours de grande qualité. À l'intérieur de la bête, nous retrouvons un processeur Kirin 659 avec 2 Go de RAM et une mémoire interne de 16 Go. Une telle configuration vous permettra de faire tourner quelques jeux et de jongler entre les applications avec une fluidité optimale.