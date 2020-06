French Days : barre de son Samsung HW-R450 + caisson de basse Bluetooth à prix cassé

Pour contrôler le volume et accéder aux différents réglages, Samsung fournit une télécommande qui peut, sur certains modèles de téléviseurs de la marque, devenir la télécommande unique de tout votre équipement home-cinéma. Plus besoin de nombreuses télécommandes qui s'entassent sur le canapé, contrôlez tout votre système d'un seul clic.

La barre de son HW-R450 de Samsung offre un premier avantage et pas des moindres : elle est sans-fil. Que ce soit la barre en elle-même ou le caisson de basses qui lui est associé, ces deux appareils se connectent en Bluetooth au téléviseur. Plus de fils disgracieux qui traînent sur le sol, tout fonctionne parfaitement et sans latence.

Pour parler technique, la barre de son intègre deux haut-parleurs pour une puissance totale de 200W en associant le caisson de basses. L'ensemble offre une vraie dynamique à tous vos contenus, bien plus en tout cas que ce que peut vous délivrer votre télévision. Les joueurs bénéficient quant à eux de réglages dédiés pour renforcer l'immersion et distinguer tous les effets audio. Le système est d'ailleurs évolutif et vous pourrez si vous le souhaitez par la suite ajouter des enceintes surround pour obtenir une expérience encore plus proche du cinéma.