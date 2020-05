French Days : Prix inratable pour la trottinette électrique GO RIDE 80PRO à moins de 195€

La rédaction de Clubic est mobilisée pour vous offrir les meilleures promotions des French Days 2020. Nous vous présentons donc la trottinette GO RIDE 80PRO vendue à 193,99€

Pourquoi Clubic recommande la trottinette GO RIDE 80PRO ?

Nous sommes allés chez Cdiscount pour dénicher cette réduction. L'e-commerçant bordelais est toujours présent pour mettre à votre disposition la livraison gratuite à domicile et le paiement en quatre fois. De plus, grâce à Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année), vous recevrez le colis sous un jour ouvré. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Cette trottinette GO RIDE 80PRO Night Edition peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, ce qui est largement suffisant pour la plupart des utilisateurs. Ainsi, même les débutants y trouveront leur compte. L'autonomie de la batterie est d'environ 25 kilomètres et le moteur détient une puissance de 350 W. Les pneus font une dimension de 8 pouces et le poids maximal supporté est de 100 kg.