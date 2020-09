L'abonnement Cdiscount à volonté à 8€ seulement pendant un an

C'est une offre promotionnelle qui tombe au bon moment pour ceux et celles qui veulent faire des économies sur leurs prochains achats chez Cdiscount.



À l'instar du géant Amazon et son service Prime, Cdiscount fidélise ses membres avec son programme Cdiscount à volonté.



Au cours d'une durée indéterminée, l'abonnement CDAV est au tarif promotionnel de 8 euros ; soit une économie de 21 euros par rapport au prix habituel. La réduction est valable durant un an. Au-delà de la période des 12 mois, l'abonnement annuel passera à 29 euros et il sera possible de résilier à n'importe quel moment.