Super Mario 3D All Stars déjà en précommande sur Cdiscount

Super Mario 3D All Stars sortira officiellement sur console Switch le vendredi 18 septembre 2020 en France et il est possible de le précommander à un bon prix.

En effet, le jeu est proposé à la vente au prix de 49,99 euros chez Cdiscount. Il s'agit ici d'un bon tarif puisque le même jeu est 10 euros plus cher sur Amazon.

À titre d'information, lorsque le produit est mis au panier, Cdiscount impose par défaut des frais de port à hauteur de 9,99 euros pour une livraison rapide. Il est fortement conseillé de changer ce type de livraison pour une livraison standard qui permet de ne pas payer les frais de port en question.