Un écran PC Samsung 22" Full HD pour 85€, ça ne se rate pas !

Votre ordinateur fixe a besoin d'un nouvel écran ? Nous avons exactement celui qu'il vous faut ! En effet, voici un bon plan qui ravira vos mirettes comme votre budget. Cet écran PC Samsung 22'' est actuellement vendu à seulement 85,99€. Attention car il reste très peu d'exemplaires en stock.

Un bel écran pour tous

Nous allons faire un tour dans les rayons virtuels de l'e-commerçant bordelais Cdiscount. Pour cet article, sachez que la livraison à domicile reste gratuite et que le règlement en quatre fois est d'actualité. En optant pour cette méthode de paiement, vous devrez débourser 22,03€ au moment de l'achat puis 22,01€ par échéance. Comptez sur une garantie de deux ans. De plus, une seconde garantie casse d'un an à 6,99€ est proposée, tout comme une dernière contre la casse + panne de quatre ans à 14,99€.

Cet écran conçu par Samsung possède une diagonale de 22 pouces (environ 56 centimètres) et une définition Full HD à 60 Hz. Le temps de réponse est de 5 ms et la luminosité atteint 200 cd/m². Il est donc parfaitement optimisé pour les jeux vidéo grâce à son rendu fluide (via la technologie Flicker Free). Aucun ralentissement ne viendra gâcher l'expérience. Les couleurs et tous les contrastes seront extrêmement réalistes sur cet écran. Autre bon point, le mode Eye Saver viendra réduire les émissions de lumière bleue pour atténuer la sensation de fatigue après plusieurs heures d'utilisation.

Un écran respectueux de l'environnement

Sachez aussi que la marque sud-coréenne est parvenue à concevoir un écran économe pour réduire son impact sur l'environnement. En effet, la luminosité de la dalle s'adapte à la lumière ambiante de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Via ce procédé, la consommation d'énergie chute de 10% voire même de 50% si vous effectuez les réglages manuellement. Enfin, terminons avec le design fin de ce modèle. Sa finesse de 10 centimètres est du plus bel effet, tout comme son pied circulaire sobre et très pratique.