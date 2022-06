La webcam Logitech C920S Pro bénéficie d'une promo exceptionnelle

La webcam Logitech C920S Pro se branche en USB sur votre ordinateur pour un usage immédiat. Elle est reconnue automatiquement et les pilotes s'installent directement. Vous pouvez ensuite installer le logiciel Logitech Capture afin de donner libre cours à votre créativité et accéder à plus de fonctionnalités.

La caméra est capable de vous filmer en 1080p et est équipé d'un microphone afin de pouvoir capter votre voix. Elle filme dans une résolution de 2 Mpx avec un champ de vision à 78°. Elle est dotée d'un autofocus pour faire la mise au point automatiquement sur votre visage.

C'est donc une caméra parfaite pour tous les usages. Que ce soit pour la visio professionnelle ou personnelle. Ou même si vous souhaitez vous lancer dans le streaming ou la création de contenu YouTube. C'est un démarrage modeste, certes, mais pas des moindres non plus.

Et pour ne pas empiéter sur votre vie privée, un obturateur peut venir se rabattre sur la lentille afin d'empêcher la caméra de se déclencher involontairement et de filmer lorsqu'elle ne le devrait pas.

Elle est bien entendu compatible avec les PC sous Windows ou les ordinateurs avec MacOS et les logiciels Skype, Google Hangouts, FaceTime, OBS ou encore XSplit.