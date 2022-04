Avec cette ODR, ce chargeur induction Samsung coûte seulement 5€

Avec sa puissance de 15W, le chargeur à induction s'occupe de la batterie de vos appareils tranquillement. Vous pouvez le poser sur votre bureau ou votre table de nuit. Si vous optez pour cette deuxième option il est possible de tamiser la lumière du témoin LED vous indiquant l'état de charge. Ainsi vous ne serez pas réveillé la nuit par cette nuisance visuelle.

Le témoin s'allume en rouge lorsqu'il charge, en vert lorsque c'est terminé et clignote en rouge quand il y a un problème. Et pour se préserver lui-même et ne pas trop chauffer, il est équipé d'un ventilateur interne très silencieux qui ne vous dérangera pas lorsqu'il sera en fonctionnement.

Pour l'utiliser il suffit de le brancher en USB sur un PC ou une prise et il fonctionne immédiatement. Pas de configuration, de mise à jour ou autre : c'est une technologie plug and play. Et n'oubliez pas l'ODR de 20€ pour en profiter à seulement 4,99€.