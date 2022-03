Ce chargeur à induction pour AirPods 2 et AirPods Pro est presque donné !

Le chargeur induction EssentielB offre une puissance de charge de 5W. Ainsi vous allez pouvoir poser tranquillement votre boîtier dessus pendant quelques heures pour que la batterie remonte tranquillement. L'ampérage est de 1.5A et le courant en sortie est de 1.500 mA.

Avec son design blanc très discret arborant uniquement le logo de la marque EssentielB, il peut se glisser partout sans prendre de place. Car en plus il est à peine plus large que le boîtier des écouteurs en eux-même. Il ne pèse pas lourd non plus, et la longueur de son câble fait qu'il a tout à fait sa place sur un bureau, pas trop loin d'un port USB.