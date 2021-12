Ce pack streamer HyperX profite d'une belle promo avant Noël !

Cette offre s'intéresse donc à un pack d'HyperX, une marque à la réputation solide et amplement méritée, comprenant un casque filaire Cloud Core et un microphone Solocast.

Le Cloud Core offre un condensé de l'excellence de la marque grâce à un son 7.1 de qualité, un micro détachable à réduction de bruit bordé d'une mousse afin de ne capturer que le son de votre voix, et un design offrant performance et confort sur un pied d'égalité. Il se montre par ailleurs hautement compatible : outre le PC, il peut être relié à l'ensemble des consoles Xbox et PlayStation, et même à des tablettes et smartphones.

Nul besoin d'un micro certes de bonne facture sur le Cloud Core, puisque ce pack comporte également le microphone bidirectionnel Solocast d'HyperX. Grâce à son branchement plug and play, il se montre tout aussi hautement compatible que le Cloud Core et offre une qualité d'enregistrement forcément nettement supérieure. Il se montre par ailleurs particulièrement configurable grâce notamment à une désactivation par la simple pression d'un bouton ou à un support réglable.

Les deux produits sont proposés dans des coloris noir et rouge et proposent un design particulièrement élégant qui saura se marier avec n'importe quel setup avec style.