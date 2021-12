Ce pack enceinte portable JBL Link Portable et Google Nest Hub2 à moins de 100€ !

C'est une offre de Noël plus qu'alléchante que propose Boulanger aujourd'hui. Pour seulement 99,99€, vous pouvez obtenir une enceinte nomade et connectée, la JBL Link Portable, ainsi que le Google Nest Hub 2. Il s'agit de l'assistant connecté Google, aussi présent sur l'enceinte JBL, avec un écran en plus. Grâce à lui vous pouvez afficher des vidéos de vos plateformes de streaming ou le flux de vos caméra de surveillance.

Sachant que l'enceinte JBL Link Portable est vendue seule à 149€ et que le Google Nest Hub 2 est à 99,99€, vous réalisez ainsi l'économie faite. En plus de ça vous pouvez profiter de la livraison gratuite. Ou mieux : vous pouvez retirer le produit dans l'heure au magasin Boulanger le plus proche, à condition que le produit soit en stock.