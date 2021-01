Soldes Boulanger : l'excellent aspirateur iRobot Roomba 675 à moins de 200€

En quelques années seulement, l'aspirateur robot est devenu l'appareil incontournable dans de nombreux foyers en France.

Se déplaçant seul dans toutes les pièces, le Roomba 675 dispose de capteurs intelligents lui permettant de passer sous et autour des meubles, d'éviter les escaliers et d'anticiper les changements de niveau.

Il est doté d'un système de nettoyage en 3 étapes. Avec la brosse latérale, il récupère les poussières le long des murs et dans les angles.

Le constructeur vous donne la possibilité de vous servir de l'application iRobot Home (disponible sur Android et iOS) pour contrôler l'aspirateur robot à distance. Par exemple, il est possible de programmer jusqu'à 7 nettoyages par semaine et de suivre l'avancée de l'appareil en direct.