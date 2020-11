Le très bon casque JBL Tune 500BT en baisse de prix avant le Black Friday !

Compatible avec les assistants vocaux tels que Alexa, Google Assistant et Siri, le Tune 500BT de JBL embarque une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz, une impédance de 32 ohms et un niveau sonore de 95 db. Pour terminer, le casque mesure 5 x 22.5 x 21.7 cm et affiche un poids de 115 grammes.