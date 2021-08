Gardez un oeil sur votre santé avec le bracelet connecté Mi Band 6 en promo

Le Xiaomi Mi Band 6 est un accessoire très discret lorsqu'il est porté à votre poignet. Il est proposé avec un bracelet en silicone qui peut être porté en toutes saisons. Le constructeur propose d'ailleurs plusieurs coloris pour s'adapter à votre tenue et à votre look du moment.

Sur son large écran AMOLED vous retrouverez une batterie d'applications à commencer par celles touchant à la santé et au fitness. Le Xiaomi Mi Band 6 va analyser en permanence votre rythme cardiaque afin de vous donner le nombre de pulsations par minute de votre palpitant et le taux d'oxygène présent dans votre sang. Il peut également compter votre nombre de pas quotidiens et vous inviter ainsi à faire plus d'exercice au cours de la journée. Vos calories brulées sont également comptabilisées en temps réel. Différentes activités physiques sont mesurables dans une application dédiée au sport afin d'en savoir plus sur vos performances et les comparer aux précédentes, dans le but de progresser plus rapidement.

L'accessoire vous permet également d'accéder à la météo, à l'heure, de contrôler votre musique mais également de consulter l'ensemble des notifications de votre smartphone. Plus besoin de sortir votre téléphone à chaque alerte, un simple coup d'oeil discret vous permet d'être informé en quelques secondes avant de reprendre vos activités.

Le Xiaomi Mi Band 6 vous accompagne enfin durant toute la journée et jusqu'à 14 jours sur une seule charge.