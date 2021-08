Boostez le WiFi dans toute la maison avec le répéteur Xiaomi Mi Wifi Extender Pro

Le Xiaomi Mi Wifi Extender Pro est un appareil très utile à installer dans votre maison. Relié à votre box internet en WiFi, il permet de couvrir des lieux généralement inaccessibles par la box internet car trop éloignés de cette dernière.

Pour l'installer idéalement dans votre maison, il vous suffit de télécharger l'application mobile associée et le tour est joué. Le logiciel va créer la connexion entre votre box et l'accessoire mais également vous indiquer le meilleur endroit, selon la configuration de votre maison, pour l'installer et profiter du meilleur débit dans les chambres ou les pièces les plus distantes.

Avec ces 2x2 antennes, il vous permet d'atteindre un débit théorique maximale de 300 Mbps, ce qui est plus que suffisant pour regarder des vidéos en streaming, même en 4K, télécharger des logiciels ou encore jouer en ligne même à bonne distance de votre box internet.

Il est possible de connecter jusqu'à 16 appareils au total sur le Xiaomi Mi Wifi Extender Pro. Tous les smartphones et tablettes de la maison, ainsi que les objets connectés peuvent rejoindre le réseau et lorsque vous déplacez, votre smartphone ira choisir le meilleur point d'accès de manière transparente afin de vous garantir le meilleur débit possible.