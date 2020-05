Le pack Xiaomi Mi Note 10 Lite + Mi Band 4 offert à moins de 400€ (via ODR)

Xiaomi : un Mi Band 4 offert pour l'achat du Note 10 Lite

Les caractéristiques du Mi Note 10 Lite

Le lundi 18 mai 2020 sortira officiellement le Mi Note 10 Lite. À cette occasion, l'enseigne Darty propose à ses clients de se procurer le smartphone du constructeur chinois (variante 128 Go) au prix de 399 euros.Comme évoqué en en-tête du post, un Mi Band 4 est offert pour l'achat du Note 10 Lite. Pour ce faire, il suffit de remplir un bulletin de participation disponible ici et joindre tous les documents demandés pour compléter le dossier. Si celui-ci est conforme, le bracelet connecté sera envoyé dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de la date de réception de la demande.Après avoir évoqué l'offre ci-avant, passons aux caractéristiques du téléphone.Disponible en noir, blanc ou violet, la version allégée du Mi Note 10 de Xiaomi est notamment équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 730, du système d'exploitation mobile Android 10, d'un écran AMOLED FHD+ de 6,47 pouces (2340 x 1080px), de 6 Go de RAM et d'une batterie de 5260 mAh avec recharge rapide (100% en seulement 64 minutes de charge).Pour l'APN, le Xiaomi Mi Note 10 Lite dispose de 4 caméras dont un appareil photo principal de 64 mégapixels embarquant un capteur Sony IMX686.Côté connectivité, on retrouve essentiellement le Bluetooth 5.0, le GPS, le port USB Type-C, la prise jack et le Wi-Fi.