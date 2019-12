Idée cadeau de Noël : smartphone Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go à 304,95€ chez Rakuten

Le Xiaomi Mi 9T Pro en promotion

Des performances premium

Lancé au prix de 449,90 euros fin août dernier, le Xiaomi Mi 9T Pro équipé de 128 Go d'espace de stockage bénéficie d'une belle réduction sur Rakuten. Dans son coloris bleu glacier, il est affiché à 334,93 euros. Un tarif qu'on peut faire tomber à 304,93 euros en entrant le code promo RAKUTEN30. Non, vous ne rêvez pas : le smartphone est ainsi disponible pour un tout petit plus de 300 euros, avec en bonus un bon d'achat Club R de 16,75 euros offert pour un futur achat. Si vous commandez avant le 13 décembre 2019, vous êtes assuré d'être livré avant Noël. La livraison est gratuite en France métropolitaine.Le Xiaomi Mi 9T Pro est un smartphone au rapport qualité-prix vraiment exceptionnel. Il est équipé d'un SoC Snapdragon 855 gravé en 7nm, une puce qu'on retrouve normalement sur des modèles haut de gamme bien plus chers. Il profite aussi de 6 Go de RAM et d'une batterie de 4000 mAh compatible recharge rapide jusqu'à 27W. De quoi tenir toute une journée et regagner plusieurs heures d'autonomie en seulement quelques minutes. Côté logiciel, on retrouve l'interface MIUI 10 basée sur Android 9, mais la mise à jour vers Android 10 arrive.On a aussi droit à un écran AMOLED de 6,39 pouces avec définition 2340 x 1080 pixels (403 ppp), format 19:9 et ratio écran-corps de 86,1%. Pas d'encoche ni de poinçon ici, le capteur photo frontal pour les selfies et la reconnaissance faciale est dissimulé dans un système pop-up pour laisser plus de place à la dalle. Au dos, l'appareil photo est composé d'un module principal de 48 MP et ouverture f/1,8, d'un capteur ultra grand-angle de 13 MP et f/2.4 et d'un téléobjectif de 8 MP et f/2,4. A ce prix, dur de trouver un meilleur photophone.Avec une note de 4,5/5, le Xiaomi Mi 9T Pro nous a convaincu lors de notre test . Nul doute qu'il vous conviendra aussi.