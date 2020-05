La trottinette électrique Xiaomi M365 Pro en chute de prix pour les French Days !

Vous avez exactement jusqu'à ce lundi 1er juin 2020 pour acheter en promotion la M365 Pro sur la plateforme Acheter sur Google, via le marchand français Boulanger. La célèbre trottinette électrique du constructeur Xiaomi est au prix de 404,10 euros au lieu de 449 euros ; soit 10% de remise grâce au code FRENCHDAYSMAI20. Le coupon doit être coché lors de l'étape du panier avant le paiement en ligne. À propos de la livraison, celle-ci se fera gratuitement dans le magasin Boulanger de votre choix.

Destinée à la circulation en ville, la Xiaomi M365 Pro est notamment dotée d'une batterie 12800 mAh qui lui permet de bénéficier d'une autonomie de 45 kilomètres (pour un temps de charge de 8 à 9 heures environ).



Elle est équipée de phares ultra-lumineux à l'avant et feux arrière rouges et de pneus en caoutchouc gonflable d'une taille 8,5 pouces.



Supportant une charge maximale de 100 kilos, la trottinette, qui affiche un poids de 14,2 kilos, peut respectivement aller à 25 km/h (en mode sport), 20 km/h (en mode standard) et 15 km/h (en mode éco).