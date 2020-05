Les écouteurs bluetooth Xiaomi Airdots à tout petit prix pour les French Days

Bien souvent ces écouteurs ne sont pas donnés, mais Xiaomi est là pour proposer une solution de qualité à un prix accessible à toutes les bourses avec les Xiaomi Airdots. Ces petits écouteurs sont des modèles intra-auriculaires qui entrent dans le conduit auditif pour isoler le son extérieur et vous permettre une meilleure écoute de votre musique. Trois paires d'embouts sont fournies pour s'adapter au mieux à votre morphologie.

C'est la tendance la plus forte de ces dernières années : les écouteurs true wireless ont conquis les oreilles de millions d'utilisateurs, qui apprécient la facilité déconcertante de ces petits écouteurs qui se glissent dans la poche, le câble qui s'enroule et s'emmêle en moins.

Concernant l'autonomie, Xiaomi annonce une autonomie de trois heures et de douze heures au total avec la boite de charge, qui sert également à ranger les écouteurs une fois que vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez également utiliser les Airdots en kit mains libres grâce aux micros intégrés et aux boutons placés sur les écouteurs qui vous permettent de prendre un appel ou de piloter la musique sans sortir votre smartphone de votre poche.