French Days 2020 : notre sélection des 5 meilleures offres Xiaomi du web

C'est une sélection consacrée à la marque Xiaomi que vous allez pouvoir découvrir. La firme chinoise est en première ligne durant les French Days 2020. Alors ne perdons pas une seconde de plus !

Xiaomi se démène pendant les French Days

Nous nous sommes rendus chez Amazon, Darty, Boulanger ou encore Cdiscount pour vous présenter ces offres Xiaomi valables pour toute la durée de French Days. Concernant les modalités, nous vous renvoyons vers la page de chaque produit pour tout savoir. Dans la plupart des cas, la livraison sera offerte et vous pourrez régler le montant demandé en plusieurs fois. Xiaomi est une marque connue pour ses smartphones de grande qualité, mais elle ne se contente pas uniquement de fabriquer des mobiles. Par exemple, elle conçoit aussi des trottinettes électriques d'excellente facture et des caméras. Dans cet article, vous trouverez trois smartphones, une caméra de surveillance et une trottinette. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Smartphone, trotinette, caméra de sécurité : nos 5 bons plans Xiaomi à découvrir

Nous allons commencer avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro à 204€ au lieu de 239€ chez Amazon. Ce modèle dispose d'un écran 6,53 pouces FHD+ et d'un processeur MediaTek Helio G90T. Nous retrouvons aussi 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

Il est donc plutôt performant et ses quatre capteurs placés à l'arrière vous permettront de capturer des photos magnifiques. Le mobile est très polyvalent dans ce domaine. Enfin, l'autonomie est excellente puisque la batterie tiendra pendant trois grosses journées sans s'arrêter !

Il est temps de passer au Xiaomi Mi A3 à 199€ chez Darty. Ce smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6 pouces avec une définition de 1560 x 720 pixels. Il s'adresse aux plus petits budgets mais sa configuration reposant sur un processeur Snapdragon 665, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage reste très satisfaisante.

Cet exemplaire brille avant tout pour son autonomie incroyable, avec une batterie capable de résister pendant trois jours ! Comptez seulement deux petites heures pour une recharge complète. C'est du tout bon!

Poursuivons notre chemin en passant aux trottinettes Xiaomi M365 et M365 Pro. La première est à 349€ chez Boulanger et la seconde à 449€. En ce qui concerne la M365 classique, elle peut atteindre une vitesse de 25 km/h, pour une autonomie de 30 kilomètres avec un moteur de 250 W. Elle s'adresse donc aux débutants.

Les habitués se tourneront plutôt vers la Xiaomi M365 Pro et son autonomie plus conséquente de 45 km. La vitesse est similaire à celle du modèle précédent mais le moteur est légèrement plus puissant avec ses 300 W.

Nous approchons de la fin avec cette caméra de surveillance Xiaomi Mi Home commercialisée à 29,99€ chez Cdiscount. Elle est capable d'enregistrer des vidéos à 360° en 1080p.

Elle est également idéale pour les enregistrements dans l'obscurité totale et peut même envoyer des clips sur un serveur réseau en se connectant à internet. La détection de mouvements se fait par IA et elle dispose d'un micro bidirectionnel.

Enfin, terminons sur le smartphone Xiaomi Mi 9T Pro à 369,99€ au lieu de 429€ chez Cdiscount (via une offre de réduction de 30€). Cet ultime modèle de notre sélection est pourvu d'un écran AMOLED de 6,39 pouces avec une définition FHD+. Les performances sont excellentes via le processeur Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

À la fois ergonomique et doté d'un design réussi, le Mi 9T Pro excelle aussi par son autonomie de deux journées complètes. Difficile de faire mieux avec une telle puissance et un si bel écran.