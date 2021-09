Excellent deal sur cet écran Gigabyte LED 27 pouces QHD 170Hz chez Rue du Commerce

La diagonale du M27Q n'est évidemment pas la seule caractéristique qu'il faut en retenir. Celle-ci permet d'afficher une résolution QHD généreuse de 2560 x 1440 pixels, avec en plus la qualité de la technologie IPS. Cette dernière présentant une gamme de couleurs particulièrement étendue, elle promet de rendre l'action le plus fidèlement possible.

Caractéristique incontournable pour le gaming, le taux de rafraichissement s'établit ici à 170 Hz. Sachant que de nombreux gamers recherchent une dalle cadencée en 144 Hz, le M27Q est amplement suffisant pour répondre à quasiment tous les besoins.

Et puis, il y a le temps de réponse. Sur de nombreux moniteurs dédiés au jeu vidéo, le temps de réponse doit être de 1 ms. Ici, Gigabyte fait plus fort avec un modèle affichant 0,5 ms de temps de réponse. Combiné au taux de rafraichissement, l'image devient extrêmement fluide et réactive. Il ne manque plus que les réflexes du joueur pour réagir au plus vite.

Précisons enfin que la marque a doté son écran de la technologie KVM permettant de prendre en charge un ensemble clavier, souris et vidéo. Ceci facilitera leur commutation. L'ensemble repose sur un pied au design élégant et pratique : ultra-plat, il ne gêne en rien le rangement de nos affaires sur notre bureau.