Pour Noël, la tablette tactile Huawei Matepad profite d'une belle promo chez Darty

En plus de son écran très réussi, la tablette tactile imaginée par Huawei embarque un processeur Kirin 820, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Les performances sont vraiment satisfaisantes et vous pourrez lancer plusieurs applications en même temps sans essuyer le moindre ralentissement. Enfin, la batterie 7250 mAh est un vrai exemple en suivre en terme d'autonomie. Lorsque la tablette est en veille, elle tiendra approximativement 28 jours. Le chargeur 10 W inclus permet une recharge complète en un peu plus de deux heures.