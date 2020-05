French Days : le pack Huawei P30 noir + écouteurs Freelace à prix cassé !

Vous avez exactement jusqu'au lundi 1er juin 2020 inclus pour acquérir en promotion le très bon smartphone Huawei P30 dans sa version 128 Go (avec des écouteurs) sur la plateforme Google Shopping via le vendeur Boulanger. Vendu initialement à 399 euros, le pack Huawei P30 + Freelance voit son prix diminuer à exactement 359,10 euros ; soit une remise de 10% grâce au code FRENCHDAYSMAI20 qui est à cocher lors de l'étape du panier. Pour éviter de payer des frais de port supplémentaires, il est conseillé de choisir le retrait du pack en magasin Boulanger.

Le Huawei P30 est très connu dans le milieu des smartphones.

Pour rappel, le téléphone du constructeur chinois est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces (définition de 2340 x 1080 pixels), du processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go)), d'une batterie de 3 650 mAh et du système d'exploitation mobile Android 9.0 Pie (avec interface EMUI 9.1).



À propos de l'APN, on retrouvera un capteur arrière de 40 MP (f/1.8) équivalent 27 mm + 8 MP (f/2.4) télé-objectif équivalent 80 mm + 16 MP (f/2.2) ultra grand-angle équivalent 17 mm et un capteur avant de 32 MP (f/2.0).