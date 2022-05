Les 6 offres à ne pas manquer juste avant les French Days

La TV Xiaomi Mi Q1 75" QLED 4K voit son prix chuter actuellement sur Fnac avec une économie de 270€. Pour en bénéficier, il vous faudra dans un premier temps saisir le code promo MAI70 pour faire baisser le montant de votre commande de 70€. Après réception de votre appareil, remplissez l'offre de remboursement disponible à cette adresse pour recevoir par virement 200€ supplémentaires.

Ce téléviseur vous propose un gigantesque écran avec une diagonale de 75 pouces, soit 1,90m pour profiter d'une image lumineuse et du milliard de couleurs disponibles. Compatible HDR10 et Dolby Vision, vous pouvez également sur les programmes compatibles retrouver une luminosité accrue et des couleurs fidèles aux souhaits des équipes créatives. Pour retrouver vos programmes en streaming, Xiaomi a fait le choix d'Android TV qui vous permet d'installer toutes vos plateformes de SVOD. La télécommande Bluetooth complète vous propose une expérience on ne peut plus simple, sans avoir à viser un capteur sur l'appareil.