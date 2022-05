La brosse à dents 10 secondes Y-Brush est à prix réduit pour les French Days !

Y-Brush fait désormais le bonheur de celles et ceux qui ont testé, et très largement approuvé, sa brosse à dents électrique révolutionnaire. Car avec Y-Brush, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas se laver les dents et préserver votre dentition en plus de disposer d'une haleine fraiche ! En effet, Y-Brush a été créé par le concours de plusieurs dentistes français pour répondre au mieux aux besoins en termes d'hygiène bucco-dentaire, avec une efficacité démontrée par une étude clinique indépendante.

Et pour cause, avec Y-Brush, vous gagnez en plus un temps précieux, puisque cette brosse lave simultanément toutes vos dents, en un temps record de 10 secondes seulement. Comment cela est-il possible ? Si Y-Brush adopte de nombreuses caractéristiques similaires aux brosses à dents classiques, avec un manche, une brosse individuelle dotée de filaments en nylon et des vibrations comme mouvement de brossage, elle se distingue par sa forme en Y. Ainsi, elle lave chaque arcade de votre machoire en 5 secondes, soit 10 secondes au total !

En plus, Y-Brush est la seule brosse à dents électrique du marché fabriquée à 100% en France ! Alors, avec un produit aussi qualitatif, efficace et en plus au prix réduit à seulement 79€ au lieu de 132,98€ habituels, offrez-vous un pack NylonMed V2 pour les French Days chez Y-Brush . En plus, vous bénéficiez d'une livraison en deux jours ouvrés en commandant sur le site d'Y-Brush. Et pas de risque, vous disposez d'une garantie 30 jours satisfait en remboursé.