French Days : plus qu'une semaine avant le Black Friday à la française

Il est grand temps de noter la date dans vos agendas. L'édition de Printemps des French Days sera officiellement lancée à partir de mercredi 4 mai prochain, soit dans seulement 7 jours !

Durant cette semaine de promos, les marchands participants à l'événement proposeront un grand nombre de réductions et de bons plans sur des produits très prisés. Parmi les noms les plus connus, on peut notamment citer Cdiscount, Fnac-Darty, Rue du Commerce, Boulanger, Rakuten et bien entendu Amazon.