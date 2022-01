Bon plan CleanMyMac X : un logiciel d'optimisation complet à saisir en promo

CleanMyMac X se décline aujourd'hui en trois offres d'abonnement annuelles avec une première offre qui débute à 39,95€ pour la protection et l'optimisation d'un Mac.

Pour installer la suite sur deux Mac, l'abonnement passe à 59,95€ au lieu de 79,90€ par an. Pour 5 Mac, l'économie réalisée est encore plus forte avec un prix final de 89,95€ au lieu de 199,75€, soit plus de 100€ d'économies.

Vous pouvez également faire des remises intéressantes pour un achat définitif du logiciel. Pour une protection d'un Mac, le prix est de 79,95€, 119,95€ pour deux ordinateurs et 179,95€ pour cinq machines.