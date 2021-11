C'est aussi le Black Friday chez la SNCF ! Pourquoi il ne faut pas manquer ces offres sur les cartes Avantage ?

Parmi les avantages de ces offres, on retrouve également des réductions de 60% pour trois enfants accompagnant le titulaire de la carte, que ce soit en seconde ou en première classe.

Ce qu'il y a de bien avec ces cartes c'est qu'elles proposent toutes les trois des réductions toute l'année, quel que soit le voyage et la destination. Et en plus il y a des prix plafonnés. Par exemple si vous voulez réserver moins d'1h30 avant le départ, vous ne paierez pas plus chez que 39€. Si vous réservez entre 1h30 et 3h avant le départ, vous ne paierez pas plus cher que 59€. Et si vous réservez à plus de 3h avant le départ, le tarif sera de 79€ maximum.

Vous pouvez en profiter sur les TGV Inoui & Intercités, les TER et même certains voyages en Europe. Il y a en plus de ça des offres qui sont proposées tous les jours. Et vous avez en plus des réductions possibles sur certains services, comme 15% de réduction sur la commande en ligne de restauration à bord.

Bref, il n'y a que des avantages à profiter des offres de réduction sur les cartes Avantage de la SNCF.