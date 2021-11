La montre connectée polyvalente de Withings bénéficie de 50€ de réduction pour le Black Friday !

Withings a une place à part dans l'univers des montres connectées. Plutôt que de se concentrer comme l'ensemble de ses concurrentes sur un écran tactile porté au poignet, la marque française vous propose à la place une montre analogique de très belle facture, réalisée en acier inoxydable.

A l'intérieur, on retrouve également un cadran qui permet d'afficher toutes les informations santé mais également les notifications de votre smartphone qui s'affichent dès réception. Vous ne ratez ainsi pas un seul message tout en y jetant un coup d'oeil discret qui ne perturbe pas vos discussions ou votre journée.

Au dos la Withings Scanwatch intègre différents capteurs permettant d'analyser la fréquence cardiaque mais également le taux en oxygène dans le sang. Elle compte également vos pas pour vous inviter à adopter un mode de vie plus sain et plus actif au fil des semaines afin d'améliorer votre condition physique.

Pour les plus motivés, plusieurs types de suivi d'entrainement sont accessibles depuis la montre connectée. Vos efforts sont analysés et regroupés dans l'application mobile Health Mate pour vous donner une indications sur vos progrès en cours et vous indiquer vos objectifs à atteindre sur le court terme.

Enfin l'autonomie est toujours une donnée cruciale lorsqu'il s'agit de montre connectée. Celle de la Withings Scanwatch est de 30 jours avant de devoir être connectée sur son support de charge magnétique.