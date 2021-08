Le top des tablettes Apple chute de prix grâce à un code promo (iPad Pro 2020 256 Go)

Pour rappel, le modèle proposé par Cdiscount est la variante 256 Go de l'iPad Pro (référence MXDC2NF/A).

La tablette de la firme de Cupertino est équipée d'un écran Liquid Retina bord à bord de 11 pouces avec ProMotion, True Tone et une large gamme de couleurs P3. Elle est aussi dotée d'une puce A12Z Bionic avec Neural Engine, d'une caméra frontale TrueDepth de 7 MP, des appareils photo grand‑angle de 12 MP et ultra grand‑angle de 10 MP, et d'un scanner LiDAR.

On retrouvera aussi un connecteur USB-C, le Face ID pour l’authentification sécurisée, le service Apple Pay, quatre haut‑parleurs, cinq micros de qualité studio et surtout la norme Wi‑Fi 6 802.11ax.

Pour l'autonomie, l'iPad Pro embarque une batterie lui permettant de tenir pendant une durée maximale de 10 heures.

Enfin, la tablette est livrée avec un câble de charge USB C et un adaptateur secteur USB C de 18 W.