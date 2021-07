Cette barre de son Samsung emplira votre intérieur d'un son riche

Conçue pour compléter ou améliorer le système audio d'un téléviseur, la barre de son HW-A450 du géant coréen Samsung qui est fournie avec un caisson de basses embarque une puissance totale de 300 Watts.



Composé de trois haut-parleurs, l'appareil qui est de type 2.1 dispose également de la technologie sans fil Bluetooth (version 4.2) qui permet d'appairer un smartphone ou une tablette afin d'écouter les tubes musicaux du moment ou les playlists. Pour l'audio, on retrouve les normes audionumériques WAV, AAC, AIFF, MP3, FLAC et OGG qui sont prises en charge par la barre de son. Quant à la partie connectique, celle-ci est notamment assurée par la présence d'une entrée audio numérique (optique) et d'un port USB.

Enfin, la barre de son mesure 86 cm x 7.4 cm x 5.4 cm et affiche un poids de 1.5 kg. De son côté, le caisson de basses affiche des dimensions de 18.15 cm x 27.2 cm x 34.3 cm et pèse 4.3 kg.