Huawei Matebook D14 core i7-10510U en chute libre chez Cdiscount

Le Matebook D14 est configuré ici avec un processeur Intel Core i7 de 10ème génération. Il est associé à 16 Go de mémoire vive de type DDR4 à 2 400 MHz. La partie graphique est confiée à un écran 14“ Full HD offrant une résolution de 1 920 x 1 080 pixels et un traitement IPS pour réduire la fatigue oculaire. Pour animer cet écran, Huawai a fait appel à Nvidia pour intégrer un circuit graphique GeForce MX250 ainsi qu’à un circuit intégré Intel UHD Graphics pour les tâches les moins gourmandes.

Pour le stockage, le constructeur a opté pour un disque SSD de type PCIe NVM Express de 512 Go. Autant dire que le démarrage et les accès disques sont très rapides avec une telle configuration. Windows 10 Edition Familiale, fourni avec la machine, n’aura aucun mal à se lancer sans ralentissement et la fluidité globale sera au rendez-vous.

Bien entendu, le Matebook intègre une webcam ainsi que les connecteurs USB-C et USB 3 sans oublier la prise HDMI et la prise combo casque/micro. Ce PC portable dispose également d’un pavé numérique intégré pour un plus grand confort d’utilisation. Son poids est particulièrement faible avec seulement 1,38 kg sur la balance.