Profitez du MegaPeak Rakuten pour vous offrir les écouteurs Jabra Elite 65t pas cher

Les Jabra Elite 65t sont des écouteurs sans fil qui résistent à la poussière et l'humidité avec l'indice de protection IP55. Compatibles avec le Bluetooth 5.0, ils peuvent être appairés avec un smartphone ou une tablette, tout en ayant une portée de 10 mètres.



Les écouteurs disposent d'une autonomie maximale de 5 heures. L'étui de recharge fourni offre jusqu'à 15 heures supplémentaires. Grâce à la recharge rapide, un temps de 15 minutes suffit pour apporter au moins 1h30 d'autonomie.

On retrouvera aussi une technologie d'appel à 4 microphones et la commande vocale via Siri ou Google Assistant.