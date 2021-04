Un pack processeur Ryzen 7 et carte mère Gigabyte B550 Aorus Elite AX à prix choc !

La carte mère et le processeur représentent le cœur de votre machine alors il est important de faire un choix judicieux. Cette carte mère Gigabyte Aorus présente toutes les caractéristiques nécessaires pour obtenir de très bonnes performances tant dans le domaine applicatif que gaming. Elle supporte le PCI-Express 4.0, possède 4 slots de ram DDR4 473 MHz Dual Channel ainsi que 2 slots M.2 et 4 SATA pour le stockage.

Quatre connecteurs RGB Fusion 2.0 sont également présents, afin d’accorder et synchroniser les LED RGB de votre configuration. Elle est bien évidemment compatible avec le processeur Ryzen 7 3700X.

Ce processeur qui se positionne face au Core i9-9900K de chez Intel, est pourtant bien moins cher. Si les anciens modèles de chez AMD étaient connus pour faiblir lors d’une utilisation gaming, cette époque est belle et bien révolue depuis cette nouvelle génération. En effet, si les performances applicatives sont toujours au top, l’utilisation gaming a été travaillée et les résultats sont au rendez-vous.

En quelques mots ce kit contient 2 composants au très bon rapport qualité-prix de base, et avec cette promo chez Rue Du Commerce, il s’agit vraiment d’une offre intéressante.