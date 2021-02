Disney+ : profitez dès maintenant de vos séries préférées au meilleur prix

Vous pourrez revisiter les films qui ont bercé votre enfance puisque les indémodables Bambi, Aladin, La Petite Sirène, Peter Pan et les autres monuments de l'animation sont de la partie. Ils tiennent la vedette avec des créations plus récentes comme La Reine des Neiges, Raiponce, Zootopie et Ralph. Les jeunes spectateurs et « les grands enfants » peuvent se replonger au cœur de ces univers fascinants autant de fois qu'ils le souhaitent.

Dans la continuité des films évoqués précédemment, Pixar tient aussi la vedette avec ses plus beaux chefs-d’œuvre tels que Toy Story, Cars, WALL-E, Ratatouille ainsi que Là-Haut. Il y a largement de quoi animer les soirées d'hiver un brin moroses. Précisons même que certains contenus sont disponibles en 4K si vous possédez une connexion internet suffisante (et l'écran qui va avec) pour supporter cette définition.

Est-il encore bien utile de présenter l'univers Marvel ? Car oui, les super-héros sont de sortie sur Disney+ à travers les plus gros blockbusters hollywoodiens projetés dans les salles obscures ces dernières années. C'est la catégorie idéale pour une personne souhaitant passer un bon moment en compagnie de Spider-Man, Thor, les X-Men, Hulk, les Gardiens de la Galaxie, Iron Man, Captain America et le reste de la bande. Les films sont logiquement représentés mais les séries ne se contentent pas de faire de la figuration avec Les Agents du S.H.I.E.L.D. par exemple. Le MCU revient en force sur Disney+ !

Le constat est similaire du côté de Star Wars avec les longs-métrages de la saga créée par George Lucas, toutes les saisons des séries animées et des making-of passionnants. Enfin, National Geographic divertira les amoureux de grands espaces avec des documentaires somptueux et magistralement narrés.

Ajoutons également que des nouveautés qui n'en finissent plus de créer le buzz sont à votre portée sur Disney+. C'est le cas des deux saisons de The Mandalorian, une exclusivité au service que vous ne devez surtout pas rater. Plus récemment encore, la série WandaVision est venue débuter la phase IV du MCU puisqu'elle dépeint les événements se déroulant après Avengers: Endgame. Une série qui ne manque pas de surprendre les spectateurs à chaque nouveau chapitre.